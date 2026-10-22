Siddharthnagar News: मत्स्य बीज संचयन से बढ़ेगा मछली उत्पादन, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे

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मुख्य अतिथि विधायक विनय वर्मा ने मत्स्य पालकों से संवाद कर उन्हें आधुनिक तकनीक अपनाने और मत्स्य पालन को आजीविका का बेहतर माध्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।विधायक ने कहा कि मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने का अच्छा माध्यम है। मत्स्य पालक वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं।जिला परियोजना प्रबंधक यूपीएग्रीज डॉ. आईपी सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित कर रही है।