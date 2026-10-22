फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Fish seed stocking will boost fish production and create employment opportunities

Siddharthnagar News: मत्स्य बीज संचयन से बढ़ेगा मछली उत्पादन, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे

Thu, 22 Oct 2026 11:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:18 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Fish seed stocking will boost fish production and create employment opportunities
शोहरतगढ़। विकासखंड शोहरतगढ़ के ग्राम गोनचौरा में बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग की यूपीएफआईजी परियोजना के तहत अर्धसघन मत्स्य पालकों के लिए मत्स्य बीज वितरण एवं संचयन कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विज्ञापन

मुख्य अतिथि विधायक विनय वर्मा ने मत्स्य पालकों से संवाद कर उन्हें आधुनिक तकनीक अपनाने और मत्स्य पालन को आजीविका का बेहतर माध्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
विज्ञापन

विधायक ने कहा कि मत्स्य पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने का अच्छा माध्यम है। मत्स्य पालक वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीकों को अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला परियोजना प्रबंधक यूपीएग्रीज डॉ. आईपी सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालकों को प्रोत्साहित कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed