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Siddharthnagar News: कल्याण मंडपम में नए साल से बुकिंग की उम्मीद

Thu, 22 Oct 2026 11:35 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Thu, 22 Oct 2026 11:35 PM IST
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Siddharthnagar News: Expectations for bookings at Kalyan Mandapam from the new year
शहर के ऑफिसर्स कॉलोनी में निर्माणधीन मॉडल विवाह। संवाद
सिद्धार्थनगर। शहर के लोगों को शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए जल्द ही कम खर्च में बेहतर सुविधा मिल सकेगी। नगर विकास विभाग की मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत ऑफिसर्स कॉलोनी के पीछे कांशीराम आवास के पास 5.94 करोड़ रुपये की लागत से कल्याण मंडपम बनाया जा रहा है।
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इसका निर्माण अंतिम चरण में है। नए साल से यहां बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है। निर्माण पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था इसे नगर पालिका को सौंपेगी और संचालन की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी।
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तीन मंजिला भवन में वातानुकूलित हॉल, 20 कक्ष और वाहनों की पार्किंग समेत कई सुविधाएं होंगी। भवन के तीन तरफ पर्याप्त जगह छोड़ी गई है, जहां वाहन खड़े करने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी जगह उपलब्ध होगी। निर्माण कार्य दो माह में पूरा होने की उम्मीद है।
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तीन मंजिला भवन में होंगी कई सुविधाएं : जलनिगम की कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस (सीएंडडीएस) की ओर से कल्याण मंडपम का निर्माण कराया जा रहा है। भवन के भूतल पर बरामदा, 150 से अधिक लोगों की क्षमता वाला बड़ा हॉल और छह कक्ष बनाए गए हैं। प्रथम तल पर एक छोटा हॉल, चार बेडरूम और चार लिविंग रूम समेत 10 कक्ष हैं।
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