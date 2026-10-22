Siddharthnagar News: कल्याण मंडपम में नए साल से बुकिंग की उम्मीद

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इसका निर्माण अंतिम चरण में है। नए साल से यहां बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है। निर्माण पूरा होने के बाद कार्यदायी संस्था इसे नगर पालिका को सौंपेगी और संचालन की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी।तीन मंजिला भवन में वातानुकूलित हॉल, 20 कक्ष और वाहनों की पार्किंग समेत कई सुविधाएं होंगी। भवन के तीन तरफ पर्याप्त जगह छोड़ी गई है, जहां वाहन खड़े करने के साथ अन्य आयोजनों के लिए भी जगह उपलब्ध होगी। निर्माण कार्य दो माह में पूरा होने की उम्मीद है।तीन मंजिला भवन में होंगी कई सुविधाएं : जलनिगम की कार्यदायी संस्था कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विस (सीएंडडीएस) की ओर से कल्याण मंडपम का निर्माण कराया जा रहा है। भवन के भूतल पर बरामदा, 150 से अधिक लोगों की क्षमता वाला बड़ा हॉल और छह कक्ष बनाए गए हैं। प्रथम तल पर एक छोटा हॉल, चार बेडरूम और चार लिविंग रूम समेत 10 कक्ष हैं।