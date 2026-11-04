Siddharthnagar News: संदिग्ध हालात में वृद्ध की मौत, बेटे की जताई हत्या की आशंका

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- बेटे की सूचना पर पहुंची पुलिस, जमीन विवाद को लेकर गांव में हत्या की आशंका की चर्चामिश्रौलिया। थाना क्षेत्र के बनकटा पश्चिम गांव में बुधवार सुबह 90 वर्षीय वृद्ध की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बड़े बेटे ने पिता की मौत पर हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी और पोस्टमार्टम कराने की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।जानकारी के अनुसार, गांव निवासी सुवंश साहनी की बुधवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। बड़े बेटे श्याम बहादुर ने पीआरवी-112 पर सूचना दी कि उनके पिता की हत्या की गई है। सूचना पर थानाध्यक्ष रामदेव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके बाद शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।गांव में चर्चा है कि दोनों भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वृद्ध छोटे बेटे के साथ गांव में रहते थे। हालांकि, बड़े बेटे ने अपने प्रार्थना पत्र में हत्या का आरोप लगाने के बजाय दुर्घटना की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की है।थानाध्यक्ष रामदेव ने बताया कि पीआरवी-112 के माध्यम से सूचना मिली थी। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।