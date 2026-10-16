Siddharthnagar News: हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौत, साथी घायल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, शहर के कृष्णानगर मोहल्ला निवासी राज (22) पुत्र नन्हे ने करीब डेढ़ माह पहले ई-रिक्शा खरीदा था। वह सवारी ढोने का काम करता था। बृहस्पतिवार को नौगढ़ से लेहड़ा देवी मंदिर तक सवारी छोड़ने की बुकिंग मिलने पर वह पुरानी नौगढ़ के रामप्रसाद नगर निवासी अपने साथी दिलीप (22) के साथ निकला था।मंदिर से सवारी छोड़कर दोनों लौट रहे थे। पकड़ी चौराहे से कुछ दूरी पर नौगढ़ की ओर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर से ई-रिक्शा पलट गया और दोनों घायल हो गए।हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने राज को मृत घोषित कर दिया जबकि दिलीप का उपचार चल रहा है।राज तीन भाइयों और एक बहन में सबसे छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। मौत की सूचना मिलने पर परिवार में मातम छा गया। एसओ उसका बाजार संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। एक की मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।