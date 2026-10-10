Siddharthnagar News: शोहरतगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज, सजने लगे पंडाल

शोहरतगढ़। नगर क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पंडालों में दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना और मां का दरबार सजाने के लिए कमेटी के सदस्य दिन-रात जुटे हैं।घरों में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की तैयारी भी की जा रही है। नगर पंचायत के विस्तारित क्षेत्रों में करीब 62 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित होंगी। इक्कावन तिराहा के पास बनने वाले पंडाल को भव्य रूप दिया जा रहा है। कारीगर और कमेटी के सदस्य इसमें लगे हैं। मूर्तिकार मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। पूजा समितियां पंडालों की सजावट और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर रही हैं। दुर्गा पूजा के दौरान शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस जवान गश्त कर रहे हैं।