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Siddharthnagar News: कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलते दिखे जिला प्रभारी

Fri, 09 Oct 2026 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 09 Oct 2026 11:44 PM IST
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Siddharthnagar News: District in-charge seen gauging the pulse of party workers
- भाजपा के उसका मंडल की मासिक बैठक, बूथ स्तर पर सक्रियता से मजबूत होगा संगठन
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उसका बाजार। भाजपा के उसका मंडल की मासिक बैठक शुक्रवार को ब्लॉक सभागार में हुई। इसमें संगठन को मजबूत बनाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। भाजपा के जिला प्रभारी प्रवीण गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर संगठन की गतिविधियों की जानकारी ली और बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया।
प्रवीण गुप्ता ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय होना होगा। सभी पदाधिकारी अपने प्रभार वाले बूथों पर नियमित प्रवास करें और जनता से सीधा संपर्क बनाए रखें। उन्होंने संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने का मंत्र दिया।
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सदर विधायक श्यामधनी राही ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने के लिए बूथों को मजबूत बनाना जरूरी है। कार्यकर्ता जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझें और संगठन की नीतियों व योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएं।
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बैठक में राकेश आर्या, मंडल महामंत्री बंशीधर पांडेय, हेमंत जायसवाल, रामसुरेश चौहान, रामभरोस चौहान, सच्चिदानंद चौबे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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