Siddharthnagar News: जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता सात को, खिलाड़ियों का होगा चयन

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- चयनित खिलाड़ी नवंबर में हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय अंतर-जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट में लेंगे हिस्सासिद्धार्थनगर। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से चौथी जिला ओपन स्कूल/क्लब जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप एवं चयन ट्रायल सात अक्तूबर को जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा। प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसमें जिले के विद्यालयों, क्लबों और युवा खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन 20वीं राष्ट्रीय अंतर-जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट (एनआईडीजेएएम)-2026 के लिए किया जाएगा।प्रतियोगिता में अंडर-14 और अंडर-16 आयु वर्ग के बालक-बालिकाएं हिस्सा लेंगे। अंडर-14 में ट्रायथलॉन के विभिन्न वर्गों के तहत 60 मीटर दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, 600 मीटर दौड़, बैक थ्रो और किड्स जैवलिन थ्रो जैसी स्पर्धाएं होंगी। अंडर-16 वर्ग में 60 मीटर, 80 मीटर हर्डल्स, 600 मीटर, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉटपुट, जैवलिन थ्रो और पेंटाथलॉन की स्पर्धाएं कराई जाएंगी।आयोजकों के अनुसार खिलाड़ियों को आयु की पुष्टि के लिए मूल जन्म प्रमाणपत्र या हाईस्कूल की अंकतालिका और पहचान के लिए आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य है। प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि छह अक्तूबर शाम पांच बजे तक निर्धारित की गई है। पंजीकरण जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में ऑफलाइन या व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से कराया जा सकता है।जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव सोनू गुप्ता ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को 14 से 16 नवंबर तक तेलंगाना के हैदराबाद में प्रस्तावित राष्ट्रीय अंतर-जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा।