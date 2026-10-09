Siddharthnagar News: ताइक्वांडो में दिलेर मौर्य ने जीता कांस्य पदक

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भनवापुर। ललिता इंटर कॉलेज चौखड़ा के कक्षा 11 के छात्र दिलेर मौर्य ने 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में तृतीय स्थान हासिल कर जिले का मान बढ़ाया है। बीते छह अक्तूबर को मुरारी इंटर कॉलेज, सहजनवां (गोरखपुर) में आयोजित प्रतियोगिता में दिलेर ने कांस्य पदक जीतकर यह उपलब्धि हासिल की। राजू मौर्य के पुत्र दिलेर की इस सफलता को जिले के माध्यमिक विद्यालयीय ताइक्वांडो में पहला पदक बताया जा रहा है। छात्र की उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश राव सहित प्रमोद कुमार सिंह, संजीव कुमार सिंह, विकास सिंह, शमीम अख्तर, श्याम देव और रमेश कुमार ने बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।