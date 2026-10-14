फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News : Devotees were overwhelmed by the story of Shri Ram Janmotsav

Siddharthnagar News: श्रीराम जन्मोत्सव की कथा सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु

Wed, 14 Oct 2026 11:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Wed, 14 Oct 2026 11:46 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News : Devotees were overwhelmed by the story of Shri Ram Janmotsav
भनवापुर। ब्लॉक क्षेत्र के बिजौरा गांव में आयोजित संगीतमयी श्रीराम कथा के तीसरे दिन मंगलवार रात कथावाचक बलराम दास ने भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जब-जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान सज्जनों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं।
विज्ञापन

कथावाचक ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन मर्यादा, त्याग, प्रेम, करुणा और कर्तव्य पालन का अनुपम उदाहरण है। उनके आदर्शों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है।
विज्ञापन

श्रीराम ने अपने आचरण से सत्य के मार्ग पर चलने, माता-पिता का सम्मान करने, बड़ों की आज्ञा मानने और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि श्रीराम का जीवन सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed