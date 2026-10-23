फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Devotees were emotional after hearing the incident of Shiva-Parvati marriage

Siddharthnagar News: शिव-पार्वती विवाह का प्रसंग सुनकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

Fri, 23 Oct 2026 11:22 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Fri, 23 Oct 2026 11:22 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Devotees were emotional after hearing the incident of Shiva-Parvati marriage
भानपुररानी में दुर्गा पूजा समारोह में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब
विज्ञापन

डुमरियागंज। तहसील क्षेत्र के भानपुररानी गांव में अमन चैन कमेटी की ओर से आयोजित मां दुर्गा पूजा समारोह में शुक्रवार देर शाम कथावाचक पंडित पुजारी प्रसाद दूबे ने भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग सुनाया। कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी।

कथावाचक ने बताया कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी अटूट श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि शिव-पार्वती विवाह प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। धार्मिक कथाएं मनुष्य को सदाचार, सेवा और परोपकार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। विवाह प्रसंग सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और हर-हर महादेव के जयकारे लगाए।
विज्ञापन

इस दौरान कमेटी अध्यक्ष ओमप्रकाश श्रीवास्तव, संतोष अग्रहरि, अभय श्रीवास्तव, रमेश पाठक, आदेश श्रीवास्तव, शिवकुमार रावत सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed