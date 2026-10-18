Siddharthnagar News: साही समय माता के दरबार में उमड़ रहे श्रद्धालु, खुशहाली की कामना

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- नवमी पर विशेष पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालुधेंसा। नौगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के साही समय माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से शाम तक माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं।मंदिर में वर्ष भर मुंडन संस्कार समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं लेकिन नवरात्र में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। क्षेत्र के साहा, मनोहरी, बनरही, कटहना, सेबुई और कोइली घाट सहित आसपास के गांवों से श्रद्धालु भोर से ही मंदिर पहुंचने लगते हैं। भक्त माता के समक्ष अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।मंदिर की देखरेख करने वाले भिखई ने बताया कि नवरात्र की नवमी पर विशेष रूप से पूजा-अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माता के दरबार में माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं।