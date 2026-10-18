फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Devotees flock to the Mother Goddess's shrine, praying for prosperity

Siddharthnagar News: साही समय माता के दरबार में उमड़ रहे श्रद्धालु, खुशहाली की कामना

Sun, 18 Oct 2026 11:26 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 11:26 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Devotees flock to the Mother Goddess's shrine, praying for prosperity
- शारदीय नवरात्र में सुबह-शाम मंदिर में लग रहा भक्तों का तांता
विज्ञापन

- नवमी पर विशेष पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु
धेंसा। नौगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के साही समय माता मंदिर में शारदीय नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से शाम तक माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रद्धालु पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना कर रहे हैं।
मंदिर में वर्ष भर मुंडन संस्कार समेत अन्य धार्मिक अनुष्ठान होते हैं लेकिन नवरात्र में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ जाती है। क्षेत्र के साहा, मनोहरी, बनरही, कटहना, सेबुई और कोइली घाट सहित आसपास के गांवों से श्रद्धालु भोर से ही मंदिर पहुंचने लगते हैं। भक्त माता के समक्ष अपनी मनोकामनाएं रखते हैं और परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं।
विज्ञापन

मंदिर की देखरेख करने वाले भिखई ने बताया कि नवरात्र की नवमी पर विशेष रूप से पूजा-अर्चना करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माता के दरबार में माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed