Siddharthnagar News: मां पल्टादेवी मंदिर में दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

चिल्हिया। शारदीय नवरात्र में शुक्रवार को मां पल्टादेवी मंदिर में दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने मां के दरबार में मत्था टेककर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंजता रहा।श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पल्टादेवी चौकी प्रभारी एसआई दिनेश चंद्र मिश्रा ने महिला कांस्टेबल के साथ व्यवस्था संभाली। पुलिसकर्मियों ने महिलाओं और पुरुषों को कतारबद्ध कराकर मां के दर्शन कराए। नवरात्र को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह दिखा। क्षेत्र के अन्य देवी मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ गई है। वहीं, चिल्हिया कस्बे में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन के लिए शाम को काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे।