फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Devotees deeply moved while watching the enactment of the dialogue between Ram and Kevat

Siddharthnagar News: राम-केवट संवाद का मंचन देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु

Sat, 17 Oct 2026 12:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sat, 17 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Devotees deeply moved while watching the enactment of the dialogue between Ram and Kevat
राम केवट संवाद के बाद नदी पार करते श्रीराम, लक्ष्मण और सीता।संवाद
- पयोहारी आश्रम की रामलीला में केवट की भक्ति और प्रभु श्रीराम की विनम्रता का हुआ मंचन
विज्ञापन

उसका बाजार। पयोहारी आश्रम की ओर से आयोजित रामलीला में शुक्रवार को कूड़ा नदी के तट पर भगवान श्रीराम और केवट के बीच संवाद का भावपूर्ण मंचन किया गया। केवट की अनन्य भक्ति और प्रभु श्रीराम की विनम्रता से जुड़े प्रसंग को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मंचन के दौरान जय श्रीराम के जयकारों से वातावरण गूंज उठा।
रामलीला में दिखाया गया कि वनवास के दौरान भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण को नदी पार करनी थी। इस पर केवट ने प्रभु श्रीराम के चरण पखारने के बाद ही उन्हें नाव पर बैठाने की इच्छा जताई। भगवान श्रीराम ने उसकी भक्ति और प्रेम को स्वीकार किया। केवट ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण धोए और फिर तीनों को नाव से नदी पार कराया।
विज्ञापन

नदी पार उतरने के बाद माता सीता ने केवट को उतराई देने की पेशकश की लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। केवट ने प्रभु श्रीराम से भवसागर पार कराने की प्रार्थना की। इस मार्मिक प्रसंग ने दर्शकों को भावुक कर दिया। इस दौरान रामचंद्र शुक्ल, लाल बहादुर दास, विक्की गुप्ता, पंकज अग्रहरि और सिद्धार्थ सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed