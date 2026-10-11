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Siddharthnagar News: मंडी परिसर में गंदगी मिलने पर उपनिदेशक ने जताई नाराजगी

Sun, 11 Oct 2026 11:05 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:05 PM IST
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Siddharthnagar News: Deputy Director expresses displeasure over filth found in the mandi complex
अतिक्रमण हटवाकर नालियों की कराई सफाई, जर्जर सड़कों की मरम्मत के निर्देश
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सिद्धार्थनगर। संभागीय उपनिदेशक प्रशासन, मंडी परिषद बस्ती ज्योति यादव ने नवीन मंडी स्थल नौगढ़ का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी परिसर में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही परिसर से अतिक्रमण हटवाते हुए वहां लगने वाले ठेलों को बाहर कराया।
निरीक्षण के दौरान उपनिदेशक ने मंडी परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अपनी मौजूदगी में जेसीबी और अन्य मशीनों से नालियों की सफाई कराई। इसके अलावा मंडी परिसर की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए उपनिदेशक निर्माण, मंडी परिषद से वार्ता कर जल्द कार्रवाई कराने के निर्देश दिए।
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मंडी परिसर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और व्यापार का संचालन सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए नीलामी चबूतरे से भी अतिक्रमण हटवाया गया। उन्होंने परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया।
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इस दौरान मंडी सचिव विजय सेन सिंह, प्रधान लिपिक आनंद सिंह और व्यापारी मौजूद रहे।
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