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Siddharthnagar News: बांसी में डिलीवरी मैन से मारपीट, नकदी और लॉकेट लूटने का आरोप

Sun, 11 Oct 2026 11:04 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:04 PM IST
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Siddharthnagar News: Delivery man assaulted in Bansi; accused of robbing him of cash and a locket
बांसी। कोतवाली क्षेत्र के हर्रैया गांव में रविवार को गैस सिलिंडर वितरण करने गए डिलीवरी मैन जय बहादुर के साथ मारपीट, नकदी और सोने का लॉकेट छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोपियों पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। जय बहादुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार सुबह 11:30 बजे हर्रैया गांव में सिलिंडर बांटते समय कुछ लोगों ने जबरन सिलिंडर मांगा। मना करने पर उन्होंने लाठी-डंडों से उसकी पिटाई कर दी, 2,900 रुपये और सोने का लॉकेट छीन लिया। उसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर उसे बचाया। घटना के बाद उसके टेंपो से एक गैस सिलिंडर गायब मिला। कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि तहरीर मिली है और मामले की जांच की जा रही है।
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