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Siddharthnagar News: मातृ मेले में बेटियों ने दिखाई प्रतिभा, खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिया हिस्सा

Sun, 11 Oct 2026 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 11 Oct 2026 11:10 PM IST
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Siddharthnagar News: Daughters showcase talent at 'Matru Mela'; participate in sports and cultural events
शोहरतगढ़ क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट जूनियर हाईस्कूल गौरा बाजार में हुआ आयोजन
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शोहरतगढ़। ब्लॉक क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट जूनियर हाईस्कूल गौरा बाजार में रविवार को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मातृ मेले और खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मेले में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। गृह शिल्प प्रदर्शनी और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आकर्षण का केंद्र रही।
मेले का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक भागीदारी और सशक्तीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ माताओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। प्रदर्शनी में महिलाओं के हुनर, रचनात्मकता और घरेलू कौशल की झलक देखने को मिली। माताओं के लिए रस्साकशी और कुर्सी दौड़ जैसी मनोरंजक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें उन्होंने उत्साह से हिस्सा लिया।
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मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान पंकज चौबे ने कहा कि बालिकाओं को समान अवसर, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सभी की जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजनों से बच्चों के सर्वांगीण विकास के साथ विद्यालय और अभिभावकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है।कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।
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इस दौरान प्रधानाध्यापक अवधेश कुमार सिंह, सुमित पांडेय, वेद प्रकाश, उमाशंकर साहनी, प्रेमलता, इमामुद्दीन सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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