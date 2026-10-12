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Siddharthnagar News: नवरात्र के दूसरे दिन पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Mon, 12 Oct 2026 11:50 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 12 Oct 2026 11:50 PM IST
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Siddharthnagar News: Crowds of devotees thronged the pandals on the second day of Navratri
पकड़ी बाजार। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को क्षेत्र के गांवों में सजे पंडालों और मंदिरों में श्रद्धा व उल्लास के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई। विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। सुबह से ही पूजा-पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी।
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पकड़ी बाजार, बुढ़निया, भेड़िहवा, टेढ़ी, नकाही, बैजनथा, भटमला, बभनी, जम्हिरिया, लालपुर और पिपरी समेत अन्य गांवों में बने पंडालों में भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्र को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। पूजा-पंडालों में नौ दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद है।
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