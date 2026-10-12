Siddharthnagar News: नवरात्र के दूसरे दिन पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

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पकड़ी बाजार, बुढ़निया, भेड़िहवा, टेढ़ी, नकाही, बैजनथा, भटमला, बभनी, जम्हिरिया, लालपुर और पिपरी समेत अन्य गांवों में बने पंडालों में भक्तों ने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। नवरात्र को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। पूजा-पंडालों में नौ दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की उम्मीद है।

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पकड़ी बाजार। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को क्षेत्र के गांवों में सजे पंडालों और मंदिरों में श्रद्धा व उल्लास के साथ मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की गई। विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गईं। सुबह से ही पूजा-पंडालों और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी।