Siddharthnagar News: जनपद स्तरीय ड्राइंग प्रदर्शनी में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

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सिद्धार्थनगर। सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को रघुवर प्रसाद जायसवाल विद्यामंदिर इंटर कॉलेज, तेतरी बाजार के सभागार में जनपद स्तरीय ड्राइंग प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के विकासखंड स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।प्रदर्शनी में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग से चयनित प्रतिभागियों की कृतियों का मूल्यांकन समिति ने किया। प्रत्येक विभाग से तीन उत्कृष्ट प्रदर्शनों का चयन किया गया। मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि एसपी अग्रवाल ने विजेताओं को सम्मानित किया।कार्यक्रम के संयोजक उदयपाल वर्मा और सहसंयोजक राजू शाही समेत जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेष कुमार, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा डॉ. भारद्वाज शुक्ल और डीसी बेसिक अमित शुक्ल मौजूद रहे।बेसिक शिक्षा विभागप्रथम: सीता, पूर्व माध्यमिक विद्यालय चुरिहारीद्वितीय: संध्या वर्मा, उच्च प्राथमिक विद्यालय मदनपुरतृतीय: रूबी, उच्च प्राथमिक विद्यालय बरगदीमाध्यमिक शिक्षा विभागप्रथम: महक कशौधन, नेहरू इंटर कॉलेज ककरहवाद्वितीय: शिवम शर्मा, कल्पनाथ कन्या इंटर कॉलेज लोटनतृतीय: खुशबू कशौधन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टड़िया बाजारउच्च शिक्षा विभागप्रथम: रीना प्रजापति, शिवपति डिग्री कॉलेज शोहरतगढ़द्वितीय: कुशहाल त्रिपाठी, राजकीय महाविद्यालय पचमोहनीतृतीय: अंजलि विश्वकर्मा, शिवपति डिग्री कॉलेज शोहरतगढ़