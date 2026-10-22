Siddharthnagar News: नवजात की मौत के मामले में पोस्टमार्टम से वजह स्पष्ट नहीं, विसरा सुरक्षित

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डीजे की तेज आवाज से मौत की पुष्टि नहीं, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट का इंतजारबढ़नी। डीजे की तेज आवाज के बीच दो दिन के नवजात की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पोस्टमार्टम के दौरान बच्चे के दोनों कान के पर्दे सामान्य और सुरक्षित मिले। शरीर में ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं पाई गई। पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट में डीजे की तेज आवाज से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। मौत का कारण जानने के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। अब फोरेंसिक जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।ढेबरुआ थाना क्षेत्र के बढ़नी बाजार स्थित वार्ड नंबर नौ के रामजानकी मंदिर मोहल्ले में जावेद मनिहार पुत्र सई मोहम्मद के दो दिन के नवजात की मौत हो गई थी। बच्चे के पिता ने डीजे की तेज आवाज के बीच मौत होने की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया।चार डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टमपुलिस की ओर से 22 अक्तूबर को जारी प्रेस नोट के अनुसार, चार डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में पोस्टमार्टम कराया गया। जांच के दौरान नवजात के दोनों कान के पर्दे सामान्य और सुरक्षित मिले। शरीर में ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं पाई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डीजे की तेज आवाज से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, जांच में मौत की असल वजह भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। मौत के कारणों की आगे जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। इसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।थानाध्यक्ष चंद्रकांत पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम में डीजे की आवाज से मौत होने की पुष्टि नहीं हुई है। विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।