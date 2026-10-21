Siddharthnagar News: बंद मकान का दरवाजा तोड़कर चोरी, घर में बिखरा मिला सामान

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घर के अंदर सामान बिखरा देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि, अभी चोरी गए सामान और नुकसान का आकलन नहीं हो सका है।जानकारी के अनुसार, व्यापारी सोनू जायसवाल का परिवार पिछले कुछ वर्षों से सीओ आवास के सामने राप्तीनगर वार्ड स्थित अपने दूसरे मकान में रह रहा है। अकबरनगर स्थित मकान में नीचे दुकान और ऊपर आवास है। लंबे समय से बंद पड़े इस मकान को चोरों ने निशाना बनाया।मंगलवार सुबह दशहरा के अवसर पर परिवार के लोग मकान की सफाई करने पहुंचे तो पीछे का दरवाजा टूटा मिला। अंदर जाने पर सामान बिखरा पड़ा था। जानकारी मिलते ही कोतवाल महेंद्र प्रताप चतुर्वेदी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया।