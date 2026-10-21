Siddharthnagar News: चार दिन से लापता वृद्ध का राप्ती नदी में मिला शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सिद्धार्थनगर। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के कोदईजोत गांव से चार दिन से लापता 62 वर्षीय वृद्ध का शव मंगलवार दोपहर बेतनार गांव के पास राप्ती नदी में उतराया मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर शिनाख्त कराई और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वृद्ध की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।जानकारी के अनुसार, कोदईजोत गांव निवासी हरिश्चंद्र मिश्र (62) पुत्र रामनिवास मिश्र रविवार सुबह घर से निकले थे। इसके बाद वह वापस नहीं लौटे। देर रात तक घर न पहुंचने पर परिजन ने उनकी तलाश शुरू की। आसपास के गांवों और रिश्तेदारों के यहां पता लगाया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद मंगलवार को परिजन त्रिलोकपुर थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की।इसी बीच मंगलवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि बेतनार गांव के पास राप्ती नदी में एक वृद्ध का शव उतराया दिखाई दे रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकलवाया। पहचान होने पर मृतक की शिनाख्त हरिश्चंद्र मिश्र के रूप में हुई।इस संबंध में त्रिलोकपुर थानाध्यक्ष अनूप कुमार मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।