Siddharthnagar News: तौलिहवा में मिला युवक का शव

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जिला पुलिस कार्यालय कपिलवस्तु के डीएसपी रिपेंद्र कुमार सिंह ने शव मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे शव मिलने की सूचना मिली थी। फिलहाल मृतक की पहचान और मौत के कारणों के संबंध में विस्तृत जानकारी नहीं मिल सकी है।

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खुनुवां। नेपाल के कपिलवस्तु जिले के मुख्यालय तौलिहवा स्थित गौढ़ीचौक में बुधवार दोपहर एक 42 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में चर्चा रही। शव कपिलवस्तु नगरपालिका-1 स्थित गौढ़ीचौक में कपिलमान बज्राचार्य के काजू होटल के किनारे खाली जमीन पर मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।