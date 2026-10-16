Siddharthnagar News: संदिग्ध हालात में धान के खेत में मिला युवक का शव

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पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।ग्रामीणों के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े नौ बजे भोजवार गांव के पास सड़क के मोड़ से नीचे धान के खेत में बाइक समेत युवक का शव पड़ा दिखाई दिया। इसकी सूचना पुलिस और परिजन को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पवन तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके एक साढ़े तीन साल का बेटा और एक साल की बेटी है।थानाध्यक्ष नारायण लाल श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।