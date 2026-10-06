Siddharthnagar News: जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव

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डुमरियागंज। भवानीगंज थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव निवासी राम अवतार (40) का शव मंगलवार सुबह घर से करीब तीन किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका मिला। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश की, जिसके बाद शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि राम अवतार नासिक में परिवार के साथ रहकर बेकरी का काम करते थे और करीब तीन वर्ष पहले गांव आए थे। मंगलवार सुबह परिजनों ने फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। प्रथम दृष्टया पुलिस घटना को पारिवारिक विवाद से जोड़कर जांच कर रही है।

- भवानीगंज थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव निवासी युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने की तलाश