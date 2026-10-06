फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: Body of a young man found hanging from a tree in the forest

Siddharthnagar News: जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव

Tue, 06 Oct 2026 11:33 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 06 Oct 2026 11:33 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: Body of a young man found hanging from a tree in the forest
- भवानीगंज थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव निवासी युवक के मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने की तलाश
विज्ञापन

डुमरियागंज। भवानीगंज थाना क्षेत्र के श्यामपुर गांव निवासी राम अवतार (40) का शव मंगलवार सुबह घर से करीब तीन किलोमीटर दूर जंगल में पेड़ से लटका मिला। परिजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश की, जिसके बाद शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि राम अवतार नासिक में परिवार के साथ रहकर बेकरी का काम करते थे और करीब तीन वर्ष पहले गांव आए थे। मंगलवार सुबह परिजनों ने फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। प्रथम दृष्टया पुलिस घटना को पारिवारिक विवाद से जोड़कर जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed