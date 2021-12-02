Siddharthnagar News: मेडिकल कॉलेज में आज होगी ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, सायरन बजते ही बंद होगी बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 22 Nov 2026 12:09 AM IST
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- हवाई हमले के अलर्ट से लेकर अग्निशमन और रेस्क्यू ऑपरेशन तक का होगा अभ्यास
सिद्धार्थनगर। आपातकालीन परिस्थितियों और संभावित हवाई हमले से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रविवार को माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज परिसर में ब्लैकआउट एवं एयर रेड मॉक ड्रिल होगी। शाम छह बजे शुरू होने वाले अभ्यास में सायरन बजते ही निर्धारित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट किया जाएगा।
शाम 6:05 बजे रेड अलर्ट जारी कर दो मिनट तक चेतावनी सायरन बजाया जाएगा। इसके बाद नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, ड्रोन से उत्पन्न काल्पनिक खतरे से निपटने और शाम 6:10 बजे ग्रीन सिग्नल के जरिए ऑल क्लियर का अभ्यास होगा। इसके बाद आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और भवनों में फंसे लोगों को निकालने का प्रदर्शन किया जाएगा।
एडीएम एवं उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा डॉ. ज्ञान प्रकाश ने बताया कि अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को परखना है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सायरन और ब्लैकआउट से घबराएं नहीं। यह केवल पूर्व निर्धारित अभ्यास है।
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सिद्धार्थनगर। आपातकालीन परिस्थितियों और संभावित हवाई हमले से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए रविवार को माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज परिसर में ब्लैकआउट एवं एयर रेड मॉक ड्रिल होगी। शाम छह बजे शुरू होने वाले अभ्यास में सायरन बजते ही निर्धारित क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर ब्लैकआउट किया जाएगा।
शाम 6:05 बजे रेड अलर्ट जारी कर दो मिनट तक चेतावनी सायरन बजाया जाएगा। इसके बाद नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, ड्रोन से उत्पन्न काल्पनिक खतरे से निपटने और शाम 6:10 बजे ग्रीन सिग्नल के जरिए ऑल क्लियर का अभ्यास होगा। इसके बाद आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और भवनों में फंसे लोगों को निकालने का प्रदर्शन किया जाएगा।
विज्ञापन
एडीएम एवं उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा डॉ. ज्ञान प्रकाश ने बताया कि अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को परखना है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि सायरन और ब्लैकआउट से घबराएं नहीं। यह केवल पूर्व निर्धारित अभ्यास है।
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