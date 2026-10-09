Siddharthnagar News: मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार

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नवरात्र की तैयारियों के बीच डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के बेंवा चौराहा पर पश्चिम बंगाल से आए कलाकार दुर्गा मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इनके ऑर्डर बेवा चौराहा, बगड़ीहवा, महुआरा, परसा सिकहरा में होने वाली दुर्गा पूजा के लिए मिले हैं।

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भारतभारी। दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर कलाकार मां दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में पूरी श्रद्धा और जी-जान से जुटे हुए हैं। त्योहार की शुरुआत के साथ ही आज से मूर्तियों के पंडालों में जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा।