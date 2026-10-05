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Siddharthnagar News: नवोदय प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ी

Mon, 05 Oct 2026 11:23 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:23 PM IST
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Siddharthnagar News: Application deadline for Navodaya entrance exam extended
कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के लिए अब 15 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन
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बांसी। जवाहर नवोदय विद्यालय, बसंतपुर बांसी में शैक्षिक सत्र 2027-28 में कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के लिए आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय पार्श्व प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 अक्तूबर 2026 कर दिया गया है।
प्रभारी प्राचार्य एनके सिंह ने बताया कि पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। अभ्यर्थी नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
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कक्षा नौ के लिए cbseitms.nic.in/2026/nvsix9 और कक्षा 11 के लिए cbseitms.nic.in/2026/nvsxi11 पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट navodaya.gov.in से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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प्रभारी प्राचार्य ने पात्र अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय से आवेदन करने की अपील की है।
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