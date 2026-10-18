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Siddharthnagar News: टास्क फोर्स के निरीक्षण में 65 शिक्षक कर्मचारी अनुपस्थित, वेतन रोका

Sun, 18 Oct 2026 12:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 18 Oct 2026 12:23 AM IST
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Siddharthnagar News: 65 teachers and staff members found absent during task force inspection; salaries withheld
- ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स ने 15 दिन अलग-अलग विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया
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सिद्धार्थनगर। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था की हकीकत जानने के लिए बीएसए ने जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टीम ने 15 दिन में अलग-अलग विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 65 शिक्षक और कर्मचारी बिना किसी कारण अनुपस्थित पाए गए हैं। बीएसए ने सभी संबंधित कर्मियों के अनुपस्थिति वाले दिन का वेतन अथवा मानदेय ''नो वर्क-नो पे'' के आधार पर अवरुद्ध कर दिया है।
अनुपस्थित पाए गए कर्मियों में दो प्रधानाध्यापक, 27 सहायक अध्यापक, 31 शिक्षामित्र, चार अनुदेशक और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। बीएसए शैलेश कुमार ने बताया कि संबंधित शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी अनुपस्थिति के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ अनुशासनिक विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
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निरीक्षण और अनुपस्थिति
जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में निरीक्षण किया। अधिकारियों ने शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की। इस जांच में कुल 65 कर्मियों की गैरहाजिरी सामने आई। यह निरीक्षण विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है।
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विभागीय सख्ती और उद्देश्य
अधिकारियों की जांच में अनुपस्थित मिले कर्मियों पर कार्रवाई से विभाग ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित तिथि का वेतन अथवा मानदेय रोकने के बाद अब इन कर्मियों को अनुपस्थिति के संबंध में अपना पक्ष रखना होगा। विभाग की इस सख्ती को परिषदीय विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
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