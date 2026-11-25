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भनवापुर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) सिरसिया में सोमवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएसएमए) के तहत गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 62 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। जांच में छह महिलाओं में उच्च जोखिम गर्भावस्था के लक्षण मिले, जबकि एनीमिया से पीड़ित 13 महिलाओं को आयरन सुक्रोज की डोज दी गई।सीएचसी अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र मणि ओझा ने बताया कि अभियान के तहत प्रत्येक माह की एक, नौ, 16 और 24 तारीख को स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गंभीर एनीमिया सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की समय रहते पहचान करना है, ताकि मां और बच्चे को सुरक्षित रखा जा सके।उन्होंने गर्भवती महिलाओं को संतुलित और पौष्टिक आहार लेने के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। बताया कि गर्भावस्था के शुरुआती 12 सप्ताह में फोलिक एसिड की गोली का सेवन जरूरी है। इससे शिशु में न्यूरल ट्यूब से जुड़ी जन्मजात समस्याओं का खतरा कम करने में मदद मिलती है।इस दौरान डॉ. एलबी यादव, डॉ. अनवरुद्दीन, डॉ. श्रेया चौधरी, डॉ. सबीहा मलिक, ज्योति, अजय कुमार पांडेय सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।