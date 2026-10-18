Siddharthnagar News: मां दुर्गा की 1263 मूर्तियों के विसर्जन में सुरक्षा में मुस्तैद रहेंगे 3500 जवान

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हर मूर्ति के डोले के साथ पुलिसकर्मी रहेंगे, जबकि विसर्जन स्थलों और जुलूस मार्गों की निगरानी ड्रोन और सीसी कैमरों से की जाएगी। नदी, तालाब और पोखरों में विसर्जन के दौरान गहरे पानी में जाने पर रोक रहेगी। घाटों पर गोताखोरों और नाविकों को अलर्ट रखने की व्यवस्था की जा रही है।जिले में शारदीय नवरात्र के दौरान पंडालों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना चल रही है। अब विसर्जन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में संबंधित अधिकारियों को घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और विसर्जन मार्गों की मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई है।ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिवों को व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने तहसील मुख्यालयों, प्रमुख स्थानों और विसर्जन घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है।हर डोले के साथ रहेगी पुलिस, ड्रोन से निगरानी : विसर्जन के दौरान प्रत्येक मूर्ति के साथ संबंधित थाने की पुलिस तैनात रहेगी। जिन स्थानों पर अधिक संख्या में मूर्तियों का विसर्जन होगा, वहां अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की जाएगी। जरूरत के मुताबिक एक थाने के पुलिसकर्मियों को दूसरे क्षेत्र में भी लगाया जाएगा।जुलूस मार्गों और विसर्जन स्थलों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों की मदद भी ली जाएगी। किसी तरह का विवाद या माहौल बिगाड़ने की कोशिश होने पर निगरानी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।गहरे पानी में जाने पर रहेगी रोक : नदी और पोखरों में मूर्ति विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। घाटों पर स्थानीय गोताखोरों और नाविकों को अलर्ट रखने की व्यवस्था की गई है, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके।