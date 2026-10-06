Siddharthnagar News: मंडल स्तरीय ताइक्वांडो में 22 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Tue, 06 Oct 2026 11:38 PM IST
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- उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 17 खिलाड़ियों का प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन
सिद्धार्थनगर। राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ में मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 22 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। 14 आयु वर्ग में संतकबीरनगर के बालवीर, संदेश, सुरैया और कनिज फातिमा तथा सिद्धार्थनगर के उत्कर्ष पासवान का चयन हुआ।
17 आयु वर्ग में सिद्धार्थनगर के दिव्यांश पांडेय, दिलेर मौर्य, पूजा, खुशी, कल्पना और प्राची का चयन किया गया। 19 आयु वर्ग में उजमा तैयब, शिवन्या सोनी, पुनीता, साक्षी वर्मा, गरिमा पांडेय और शहनाज प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुईं।
समापन समारोह में राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ के वरिष्ठ प्रवक्ता राम नवल ने खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका विद्यासागर साहनी, दिलीप, सोहेल, वर्तिका, पूर्णिमा और प्रिया ने निभाई। इस दौरान केसरी लाल, कन्हैया लाल, स्मिता श्रीवास्तव, विनय शाह, रत्नेश सिंह सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा।
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सिद्धार्थनगर। राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ में मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 22 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। 14 आयु वर्ग में संतकबीरनगर के बालवीर, संदेश, सुरैया और कनिज फातिमा तथा सिद्धार्थनगर के उत्कर्ष पासवान का चयन हुआ।
17 आयु वर्ग में सिद्धार्थनगर के दिव्यांश पांडेय, दिलेर मौर्य, पूजा, खुशी, कल्पना और प्राची का चयन किया गया। 19 आयु वर्ग में उजमा तैयब, शिवन्या सोनी, पुनीता, साक्षी वर्मा, गरिमा पांडेय और शहनाज प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित हुईं।
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समापन समारोह में राजकीय इंटर कॉलेज नौगढ़ के वरिष्ठ प्रवक्ता राम नवल ने खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका विद्यासागर साहनी, दिलीप, सोहेल, वर्तिका, पूर्णिमा और प्रिया ने निभाई। इस दौरान केसरी लाल, कन्हैया लाल, स्मिता श्रीवास्तव, विनय शाह, रत्नेश सिंह सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा।
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