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प्रथम पाली में सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक कक्षा पांच में पढ़ने वाली बालिकाओं की परीक्षा हुई। इसमें पंजीकृत 402 परीक्षार्थियों के सापेक्ष 132 ने परीक्षा दी जबकि 270 अनुपस्थित रहीं। दूसरी पाली में दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक बालक वर्ग की परीक्षा आयोजित हुई। इसमें पंजीकृत 182 परीक्षार्थियों में से 52 शामिल हुए, जबकि 130 अनुपस्थित रहे।परीक्षा के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार ने केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कक्ष निरीक्षकों को परीक्षार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने और परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए। विद्याज्ञान परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा छह से 12 तक निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके लिए 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र को लेकर अपने अनुभव साझा किए।इस दौरान शिव नाडर फाउंडेशन के समन्वयक जोगेंद्र यादव, कार्तिकेय पांडेय, केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य जयराम यादव, शिक्षक अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सच्चिदानंद शुक्ल, अरविंद कुमार, सुधीर वर्मा, नित्यानंद, सतीश सिंह और उमेश गुप्ता आदि मौजूद रहे।