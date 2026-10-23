Siddharthnagar News: 151 लोगों को वापस मिले खोए मोबाइल, कीमत करीब 24 लाख रुपये

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पुलिस के अनुसार, विभिन्न स्थानों पर मोबाइल फोन गुम होने की शिकायतें पुलिस कार्यालय और संबंधित थानों में दर्ज कराई गई थीं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपदीय सर्विलांस सेल और थानों में सीईआईआर पोर्टल पर नियुक्त कर्मचारियों ने मोबाइलों की बरामदगी के लिए प्रयास किया। इसके बाद 151 मोबाइल फोन बरामद किए गए।शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बरामद मोबाइल उनके संबंधित धारकों को सौंपे। मोबाइल धारकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया फोन वापस मिल पाएगा। पुलिस ने लोगों को मोबाइल की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी।सर्विलांस सेल प्रभारी उपनिरीक्षक शशिकांत, मुख्य आरक्षी विवेक कुमार मिश्रा, पुष्पेंद्र, जनार्दन प्रजापति और आरक्षी संजीव कुमार गोयल व अभिनंदन सिंह ने बरामदगी में भूमिका निभाई।