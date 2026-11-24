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ग्रामीणों के अनुसार, आनंदपुर आश्रम में साल में दो बार विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इसमें आसपास के गांवों के अलावा बलरामपुर, महराजगंज, बस्ती और नेपाल से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कच्चा रास्ता होने के कारण बारिश के मौसम में आश्रम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। औदही कला के शिवपूजन गुप्ता ने बताया कि हाईवे से झिंगहा-उतरौला मार्ग काफी खराब है। झिंगहा से औदही कला तक सड़क बनने से ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। स्कूली बच्चों और राहगीरों को भी एनएच की भीड़ से राहत मिलेगी। विज्ञापन

वहीं के महबूब अहमद ने कहा कि आनंदपुर आश्रम में साल में दो बार होने वाले भंडारे में दूर-दराज से श्रद्धालु आते हैं। सड़क नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी होती थी। निर्माण पूरा होने से आवागमन आसान हो जाएगा। ग्रामीणों के अनुसार, आनंदपुर आश्रम में साल में दो बार विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इसमें आसपास के गांवों के अलावा बलरामपुर, महराजगंज, बस्ती और नेपाल से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कच्चा रास्ता होने के कारण बारिश के मौसम में आश्रम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। औदही कला के शिवपूजन गुप्ता ने बताया कि हाईवे से झिंगहा-उतरौला मार्ग काफी खराब है। झिंगहा से औदही कला तक सड़क बनने से ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। स्कूली बच्चों और राहगीरों को भी एनएच की भीड़ से राहत मिलेगी।वहीं के महबूब अहमद ने कहा कि आनंदपुर आश्रम में साल में दो बार होने वाले भंडारे में दूर-दराज से श्रद्धालु आते हैं। सड़क नहीं होने से उन्हें काफी परेशानी होती थी। निर्माण पूरा होने से आवागमन आसान हो जाएगा।

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तुलसियापुर। बढ़नी ब्लॉक क्षेत्र के झिंगहा स्थित आनंदपुर आश्रम को पक्की सड़क से जोड़ने का काम शुरू हो गया है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 98.08 लाख रुपये की लागत से 1.36 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। औदही कला के ट्रांसफॉर्मर से आनंदपुर आश्रम होते हुए प्राथमिक विद्यालय झिंगहा तक बनने वाली इस सड़क से ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को आवागमन में सुविधा मिलेगी। शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा के प्रस्ताव पर स्वीकृत इस सड़क का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग करा रहा है। मिट्टी का काम पूरा होने के बाद अब गिट्टी डालने का कार्य शुरू हो गया है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे।