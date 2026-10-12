फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Siddharthnagar News: 120 students submitted applications at a voter awareness program

Siddharthnagar News: मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में 120 विद्यार्थियों ने भरा आवेदन

Mon, 12 Oct 2026 11:41 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Mon, 12 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Siddharthnagar News: 120 students submitted applications at a voter awareness program
सेवा संकल्प अभियान के तहत युवाओं को मतदान के प्रति किया जागरूक
विज्ञापन

भनवापुर। राजकीय महाविद्यालय डुमरियागंज (चौखड़ा) में सोमवार को सेवा संकल्प अभियान-2026 के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें छात्र-छात्राओं को मतदान का महत्व बताते हुए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया गया।

उपजिलाधिकारी विवेकानंद मिश्रा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में कुल 120 छात्र-छात्राओं से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म भरवाए गए। विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान की भूमिका और मतदाता के रूप में पंजीकरण के महत्व की जानकारी दी गई।
विज्ञापन

इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. अमरनाथ, डॉ. अजय कुमार, डॉ. शफीकुर्रहमान, डॉ. मालिक राम वर्मा, महेश कुमार गुप्ता मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed