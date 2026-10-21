Siddharthnagar News: टीकाकरण शिविर में 12 बच्चों को लगे टीके, पांच गर्भवतियों की जांच

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एएनएम चंद्रावती देवी ने शिविर में बच्चों का टीकाकरण किया। इसके साथ ही पांच गर्भवतियों का वजन किया गया और उन्हें जरूरी टीके लगाए गए। एएनएम ने गर्भवतियों को पौष्टिक आहार लेने, साफ-सफाई का ध्यान रखने और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराने से मां और बच्चे के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रखा जा सकता है।

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पकड़ी बाजार। जोगिया ब्लॉक के उपकेंद्र जखौलिया के धनगढ़िया गांव में बुधवार को टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 12 बच्चों का टीकाकरण किया गया, जबकि पांच गर्भवतियों की प्रसव पूर्व जांच की गई। इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई।