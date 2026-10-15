Siddharthnagar News: गले में खिंचाव से हुई थी राजन की मौत, वजह अब भी रहस्य

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सिद्धार्थनगर। जोगिया कोतवाली क्षेत्र के गोनहा गांव निवासी राजन (18) की मौत गले में खिंचाव के कारण हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। हालांकि, राजन की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन इस संबंध में कोई लिखित शिकायत नहीं दी। ऐसे में युवक की मौत की वजह अब भी रहस्य बनी हुई है। गोनहा गांव निवासी छविलाल के पुत्र राजन का शव गांव के बाहर लगे बिजली के टावर पर दुपट्टे के सहारे लटका मिला था। सुबह ग्रामीणों ने शव देखा तो गांव में इसकी सूचना दी। इसके बाद ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाया। पहचान राजन के रूप में होने पर परिजनों में चीख-पुकार मच गई।