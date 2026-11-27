Siddharthnagar News: राप्ती किनारे मोरों-हिरणों का बसेरा, गांवों के पास बढ़ी चहलकदमी
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:28 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:28 AM IST
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औराताल। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में राप्ती नदी का किनारा राष्ट्रीय पक्षी मोर और हिरणों के लिए प्राकृतिक आश्रयस्थल बनता जा रहा है। बनगाई, सुकरौली और बिलवट से लेकर बनकटा व सेहरी घाट तक नदी किनारे घनी झाड़ियों, ऊंची घास और पेड़ों के बीच वन्यजीवों की मौजूदगी देखी जा रही है।
ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह और धूप निकलने के बाद मोर खेतों में दाना चुगते नजर आते हैं। कई बार वे गांवों के घरों तक भी पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों ने वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने की मांग उठाई है। बनगाई निवासी सुनील यादव ने बताया कि नदी किनारे की झाड़ियों में मोरों ने बसेरा बना रखा है।
सुबह वे झाड़ियों से निकलकर खेतों में घूमते और दाना चुगते दिखाई देते हैं। बिलवट निवासी विनय के अनुसार, राप्ती नदी के किनारे करीब 10 से 12 मोर दिखाई देते हैं। ऊंची घास और झाड़ियों में अन्य वन्यजीवों की भी मौजूदगी है।
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ग्रामीणों ने बताया कि कुछ साल पहले बिलवट गांव के पास नदी किनारे कुत्तों ने एक हिरण को घायल कर दिया था। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम उसे उपचार के लिए ले गई थी। सेहरी घाट निवासी सुनील मिश्र और बनकटा की खुशी पाठक ने बताया कि गांव के उत्तरी हिस्से में मोर और हिरण दिखाई देते हैं। मोर कई बार घरों के आसपास दाना चुगने पहुंच जाते हैं।
10 किलोमीटर तक विकसित हो हरित पट्टी : समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी भोलानाथ सिंह ने बताया कि राप्ती नदी के उत्तरी किनारे पर हरित पट्टी विकसित कर करीब दस किलोमीटर क्षेत्र में हजारों पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ मोर और हिरण जैसे वन्यजीवों को भी सुरक्षित प्राकृतिक आवास मिलेगा। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से इस दिशा में पहल करने की मांग की।
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ग्रामीणों के मुताबिक, सुबह और धूप निकलने के बाद मोर खेतों में दाना चुगते नजर आते हैं। कई बार वे गांवों के घरों तक भी पहुंच जाते हैं। ग्रामीणों ने वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षित करने की मांग उठाई है। बनगाई निवासी सुनील यादव ने बताया कि नदी किनारे की झाड़ियों में मोरों ने बसेरा बना रखा है।
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सुबह वे झाड़ियों से निकलकर खेतों में घूमते और दाना चुगते दिखाई देते हैं। बिलवट निवासी विनय के अनुसार, राप्ती नदी के किनारे करीब 10 से 12 मोर दिखाई देते हैं। ऊंची घास और झाड़ियों में अन्य वन्यजीवों की भी मौजूदगी है।
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ग्रामीणों ने बताया कि कुछ साल पहले बिलवट गांव के पास नदी किनारे कुत्तों ने एक हिरण को घायल कर दिया था। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम उसे उपचार के लिए ले गई थी। सेहरी घाट निवासी सुनील मिश्र और बनकटा की खुशी पाठक ने बताया कि गांव के उत्तरी हिस्से में मोर और हिरण दिखाई देते हैं। मोर कई बार घरों के आसपास दाना चुगने पहुंच जाते हैं।
10 किलोमीटर तक विकसित हो हरित पट्टी : समाजसेवी एवं पर्यावरण प्रेमी भोलानाथ सिंह ने बताया कि राप्ती नदी के उत्तरी किनारे पर हरित पट्टी विकसित कर करीब दस किलोमीटर क्षेत्र में हजारों पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ मोर और हिरण जैसे वन्यजीवों को भी सुरक्षित प्राकृतिक आवास मिलेगा। उन्होंने वन विभाग और प्रशासन से इस दिशा में पहल करने की मांग की।