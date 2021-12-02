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कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से रबी 2026 तक जिले में कुल 5,50,812 किसानों ने फसल बीमा कराया। इस दौरान किसानों ने 45.33 करोड़ रुपये प्रीमियम जमा किया। इनमें 97,777 किसानों को नुकसान के आधार पर पात्र मानते हुए बीमा कंपनी ने 76.40 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी। इसके बावजूद कई गांवों के किसान अब भी मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं।शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के नेवतला शरपतहा, नकाही राजस्व गांव और आसपास के गांवों के किसानों का कहना है कि उन्होंने वर्ष 2025 में धान की फसल का बीमा कराया था। फसल को नुकसान होने के बाद लेखपाल की ओर से सत्यापन भी कराया गया, लेकिन अब तक उनके खातों में मुआवजे की राशि नहीं पहुंची। प्रीमियम कटने के बाद भी नुकसान की भरपाई नहीं होने से किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं।बनकटा पाठक के बब्बू पाठक, पथरा के खुशहाल चौधरी, नेबुआ के वरियावां, रमवापुर उर्फ नेबुआ के गंगाराम यादव तथा नेवतला शरपतहा के हजरत अली और मोहम्मद शैलाब ने भी भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की है।किसानों का कहना है कि पहले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जुड़े खातों में बीमा प्रीमियम की कटौती हो जाती थी, लेकिन अब बीमा कराने के लिए किसान की सहमति जरूरी है। भुगतान नहीं मिलने की शिकायतों के चलते किसान अगली फसल का बीमा कराने से भी कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि जब नुकसान के समय मुआवजा ही नहीं मिलता तो प्रीमियम जमा करने का क्या फायदा।इस तरह तय होता है मुआवजाविभागीय जानकारों के मुताबिक, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केसीसी धारक किसानों की सहमति से रबी और खरीफ की फसलों के लिए अलग-अलग प्रीमियम की कटौती की जाती है। इसके अलावा किसान स्वयं भी फसल का बीमा करा सकते हैं। योजना में व्यक्तिगत स्तर पर फसल नुकसान होने पर भी मुआवजे का प्रावधान है। इसके तहत नुकसान की सूचना देने के बाद सर्वे कराया जाता है। वहीं, बुवाई से कटाई तक की अवधि में प्राकृतिक आपदा से फसल प्रभावित होने पर भी नुकसान का आकलन किया जाता है। कटाई के बाद 14 दिन के भीतर बारिश और ओलावृष्टि से फसल खराब होने की स्थिति में सर्वे किया जाता है। इसके अलावा प्रशासन की ओर से क्रॉप कटिंग प्रयोग कराया जाता है। इसमें निर्धारित मानक से कम उत्पादन मिलने पर उपज में आई कमी के आधार पर क्षतिपूर्ति तय की जाती है।बोले किसानफसल बीमा के नाम पर किसानों के बैंक खाते से करीब 2.5 प्रतिशत प्रीमियम की कटौती होती है। फसल खराब होने पर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिम्मेदारों को इस समस्या पर ध्यान देकर पात्र किसानों को बीमा का लाभ दिलाना चाहिए।- बब्बू पाठक, निवासी बनकटा पाठकहमारे पास करीब नौ बीघा खेती योग्य जमीन है। इस पर दो लाख रुपये का केसीसी बना हुआ है। केसीसी का पूरा पैसा खेती में लगा दिया है। बाढ़ और बेमौसम बारिश से फसल बर्बाद हो जाती है लेकिन केसीसी में कोई राहत नहीं मिली है।- वरियावां, निवासी नेबुआहमारा केसीसी बना हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण गांव में आई बाढ़ से फसल बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद केसीसी ऋण में कोई छूट नहीं मिली। बीमा की राशि भी खाते से कट जाती है लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है।- गंगाराम यादव, निवासी रमवापुर उर्फ नेबुआपिछले साल धान की फसल का बीमा कराया था, लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसी वजह से इस साल अपनी फसल का बीमा नहीं कराया। जब पिछले साल का ही भुगतान नहीं हुआ तो दोबारा बीमा कराने का क्या फायदा।- हजरत अली, निवासी नेवतला शरपतहापिछले साल कृषि विभाग के माध्यम से धान की फसल का बीमा कराया था, लेकिन अब तक नुकसान का मुआवजा नहीं मिला। बीमा कराने में पैसा खर्च होता है। जब पिछले साल का भुगतान ही नहीं मिला तो इस बार बीमा नहीं कराया।- हम्मद शैलाब, निवासी नेवतला शरपतहापूरे गांव को नहीं मिला फसल नुकसान का मुआवजाशोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के नकाही राजस्व गांव नेवतला शरपतहा के किसानों का कहना है कि वर्ष 2025 में पूरे गांव के लोगों ने धान की फसल का बीमा कराया था, लेकिन अब तक किसी को क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा नहीं मिला। गांव के मोहम्मद शैलाब, मोहम्मद अली, खुर्शीद आलम, मंजूर अली, तसौवर अली, तौफीक अहमद और सुंदर आदि का कहना है कि कृषि विभाग के माध्यम से लेखपाल ने फसल नुकसान का सत्यापन कर रिपोर्ट भी लगा दी थी। इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। इससे नाराज होकर गांव के कई किसानों ने इस साल दोबारा फसल का बीमा नहीं कराया।बोले जिम्मेदारफसल बीमा योजना से किसानों को काफी लाभ मिलता है। फसल का नुकसान होने के बाद किसान क्लेम करते हैं। इसके लिए कृषि, राजस्व और बीमा कंपनी की तीन सदस्यीय टीम गठित की जाती है। टीम स्थलीय निरीक्षण कर सर्वे करती है। सर्वे में नुकसान की पुष्टि और आकलन होने के बाद बीमा कंपनी की ओर से मुआवजा दिया जाता है।- राजेश कुमार, उपनिदेशक कृषि