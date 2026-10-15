Siddharthnagar News: युवक को बुलाने की जिद पर टावर पर चढ़ी नाबालिग, आठ घंटे बाद उतरी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

जानकारी के अनुसार, डुमरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी की इंस्टाग्राम के माध्यम से बिहार निवासी एक युवक से बातचीत होती थी। दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी। मंगलवार रात किशोरी और युवक बैदौला की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया था। किशोरी के परिजनों को बुलाकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया, जबकि युवक को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया था। पूछताछ के बाद बुधवार को युवक को भी छोड़ दिया गया।थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश यादव ने बताया कि किशोरी के परिजनों ने लिखित तहरीर देकर मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहने की बात कही है। किशोरी के सुरक्षित नीचे उतरने तक पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही।युवक को बुलाने की मांग पर अड़ी रही किशोरीबृहस्पतिवार सुबह किशोरी घर से लापता हो गई। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने फोन कर सूचना दी कि वह बैदौला क्षेत्र में मोबाइल टावर पर चढ़ी हुई है। मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाया, लेकिन वह युवक को बुलाने की मांग पर अड़ी रही। सूचना मिलने पर एसडीएम विवेकानंद मिश्रा, सीओ बृजेश कुमार वर्मा और डुमरियागंज थानाध्यक्ष श्रीप्रकाश यादव पुलिस बल तथा महिला पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों और परिजनों ने किशोरी को लगातार समझाया। इस दौरान युवक से संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन उसका मोबाइल नंबर बंद मिला। करीब आठ घंटे तक चले प्रयास के बाद किशोरी दोपहर साढ़े 12 बजे टावर से नीचे उतर आई। उसने कहा कि वह अभी नाबालिग है और बालिग होने के बाद उसी युवक से शादी करेगी। इसके बाद परिजन उसे घर ले गए।