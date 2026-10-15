Siddharthnagar News: भारत से तस्करी कर नेपाल ले जाई जा रही 14.84 लाख की शराब बरामद

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जिला पुलिस कार्यालय पश्चिम नवलपरासी के पुलिस अधीक्षक रामबहादुर केसी के अनुसार, भारतीय बाजार से अवैध रूप से नेपाल में शराब लाए जाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर छापेमारी की गई। कार्रवाई में लुंबिनी प्रदेश पुलिस कार्यालय, तुलसीपुर (दांग), इलाका पुलिस कार्यालय बेलाटारी और पुलिस चौकी रामनगर की संयुक्त टीम शामिल रही।पुलिस उपाधीक्षक एवं सूचना अधिकारी मदन थापा ने बताया कि मौके से सात साल पुरानी ब्लेंडेड ओल्ड मंक ट्रिपल एक्स रम की 750 मिलीलीटर वाली 742 बोतलें बरामद हुई हैं। नेपाल में प्रति बोतल की अनुमानित कीमत दो हजार रुपये आंकी गई है। इस आधार पर जब्त शराब का कुल मूल्य 14 लाख 84 हजार रुपये है।पुलिस के अनुसार, शराब जब्त कर मामले की जांच की जा रही है। टीम यह पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से लाई गई थी और इसे नेपाल में किन स्थानों पर पहुंचाया जाना था। तस्करी में शामिल लोगों और संभावित गिरोहों की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं।