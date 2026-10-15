Siddharthnagar News: भारतीय नंबर प्लेट लगी बाइक की टक्कर से चार वर्षीय बालक की मौत

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पुलिस के अनुसार, तुफेल अहमद का चार वर्षीय पुत्र उसेद सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए भैरहवा स्थित सिटी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। विज्ञापन

पुलिस ने हादसे में शामिल मोटरसाइकिल और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, तुफेल अहमद का चार वर्षीय पुत्र उसेद सड़क पर खेल रहा था। इसी दौरान महाराष्ट्र की नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए भैरहवा स्थित सिटी अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।पुलिस ने हादसे में शामिल मोटरसाइकिल और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

खुनुवां। भारत-नेपाल सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु जिले के मायादेवी गांवपालिका-1 के पिचुर्की में बृहस्पतिवार को भारतीय नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल की टक्कर से चार वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बालक ने भैरहवा स्थित सिटी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।