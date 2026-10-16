सिद्धार्थनगर: चाय पीने के बाद बेहोश हुए चारों युवक खतरे से बाहर, वजह की जांच में जुटा स्वास्थ्य विभाग

इटवा क्षेत्र के मस्जिदिया गांव में एक दुकान पर चाय पीने के बाद चार युवकों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद चारों बेहोश हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उन्हें अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने चारों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

बेहोश होने वाले युवकों की पहचान सूरज (19), रहीम (27), मोहम्मद समीर (22) और तौसीफ (22) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, चारों ने एक ही दुकान पर चाय पी थी। इसके कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने मदद की और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया।

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चाय पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

चारों युवकों की तबीयत एक ही दुकान पर चाय पीने के बाद बिगड़ने से घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, उनके अचानक बेहोश होने की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। चाय में किसी संदिग्ध पदार्थ की मिलावट हुई थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण था, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वजह स्पष्ट हो सकेगी।

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सीएमओ ने जांच के दिए निर्देश

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। इसकी जांच कराई जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि युवकों की तबीयत बिगड़ने के पीछे क्या कारण था। स्वास्थ्य विभाग मामले से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटा रहा है।

फिलहाल चारों युवकों की हालत खतरे से बाहर होने की बात कही जा रही है। घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार, वास्तविक वजह सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।