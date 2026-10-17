भारत-नेपाल सीमा तक फैला नशे का नेटवर्क: नेपाल के सात जिलों में 14 गिरफ्तार, ब्राउन शुगर बरामद

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नेपाल पुलिस के अनुसार, मकवानपुर, ललितपुर, कंचनपुर, सुनसरी, उदयपुर, झापा और तनहूं जिलों में कार्रवाई की गई। भारत की सीमा से सटे कंचनपुर जिले के बेलौरी नगरपालिका-1 स्थित पहटिया क्षेत्र से ब्राउन शुगर जैसी दिखने वाली सामग्री के साथ पुनर्वास नगरपालिका-11 निवासी विशाल बिक (30) और कैलाली जिले की जोशीपुर ग्रामीण नगरपालिका-9 निवासी 22 वर्षीय कुशल चौधरी को गिरफ्तार किया गया। कंचनपुर भारत के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के तराई क्षेत्र के निकट नेपाल का सीमावर्ती जिला है।पुलिस ने मकवानपुर जिले के हेटौंडा से ट्रामाडोल के साथ दो लोगों को पकड़ा। ललितपुर के वाईवाई चौक से भी ट्रामाडोल के साथ दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। उदयपुर जिले के बेलका नगरपालिका क्षेत्र से नाइट्राजेपाम के साथ एक आरोपी पकड़ा गया। झापा जिले के मेचीनगर से ब्राउन हेरोइन जैसी दिखने वाली सामग्री के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।इसी तरह सुनसरी जिले के इटहरी में ट्रामाडोल और डाइक्लोमाइन के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में इस्तेमाल की जा रही दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की हैं।अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के ब्योरे के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। भारत-नेपाल के बीच खुली सीमा होने के कारण सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों की आवाजाही पर निगरानी अहम है।