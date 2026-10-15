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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   Body of a young man found in the Rapti river near Baghni Ghat three days later

Siddharthnagar News: तीन दिन बाद बघनी घाट के पास राप्ती में मिला युवक का शव

Thu, 15 Oct 2026 11:18 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:18 PM IST
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Body of a young man found in the Rapti river near Baghni Ghat three days later
बांसी। तीन दिन पहले तिघरा घाट पुल से राप्ती नदी में कूदे युवक का शव बृहस्पतिवार को बघनी घाट के पास उतराया मिला। सूचना पर पहुंची गोल्हौरा थाने की पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर कब्जे में लिया और परिजनों को जानकारी दी। पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। युवक का शव मिलने की सूचना से परिवार में कोहराम मच गया।
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गोल्हौरा गांव निवासी शक्ति प्रसाद (26) पुत्र साहबदीन के मंगलवार सुबह तिघरा घाट स्थित राप्ती नदी में कूदने की जानकारी मिली थी। इसके बाद से स्थानीय गोताखोरों, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी थीं। तीन दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद बृहस्पतिवार को उसका शव बघनी घाट के पास मिला।
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शक्ति प्रसाद की शादी बेनीपुर में हुई थी। उनकी दो बेटियां हैं। इनमें एक की उम्र चार वर्ष और दूसरी की तीन वर्ष है। वह पांच भाइयों में चौथे नंबर पर थे। उनकी एक बहन भी है, जिसकी शादी हो चुकी है। युवक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
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प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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