Siddharthnagar News: एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 1.17 लाख रुपये निकालने का आरोप

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सोनम के अनुसार, रविवार को वह अपने पिता जनार्दन प्रसाद त्रिपाठी के साथ बांसी गई थीं। रुपये निकालने के लिए वह एक एटीएम केंद्र पर पहुंचीं। इसी दौरान दो अज्ञात व्यक्ति वहां आए और मदद करने के बहाने उनका कार्ड ले लिया। आरोप है कि दोनों ने कार्ड बदलकर उन्हें यूनियन बैंक का एटीएम कार्ड थमा दिया।कुछ देर बाद खाते से रुपये निकलने के संदेश आने लगे। इस पर उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। बृहस्पतिवार को घोसियारी स्थित बैंक पहुंचने पर खाते में रुपये नहीं मिले। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संवाद