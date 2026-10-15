Siddharthnagar News: आग में फूस का मकान और गृहस्थी का सामान राख, परिवार बेघर

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जानकारी के अनुसार, राम आशीष अपनी पत्नी, तीन बेटियों और एक बेटे के साथ फूस के मकान में रहते हैं। बृहस्पतिवार दोपहर अचानक मकान में आग लग गई। लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान और उसमें रखा गृहस्थी का सारा सामान जल चुका था। विज्ञापन

आग लगने की सूचना पर राजस्व निरीक्षक, लेखपाल अशोक यादव, ग्राम विकास अधिकारी राजदीप मिश्रा और प्रधान प्रतिनिधि संतोष चौधरी मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आग से हुए नुकसान का आकलन किया। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। विज्ञापन विज्ञापन

हादसे के बाद पीड़ित परिवार के सामने रहने और जरूरी सामान जुटाने का संकट है। मजदूरी से परिवार चलाने वाले राम आशीष को अब प्रशासन से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, राम आशीष अपनी पत्नी, तीन बेटियों और एक बेटे के साथ फूस के मकान में रहते हैं। बृहस्पतिवार दोपहर अचानक मकान में आग लग गई। लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक मकान और उसमें रखा गृहस्थी का सारा सामान जल चुका था।आग लगने की सूचना पर राजस्व निरीक्षक, लेखपाल अशोक यादव, ग्राम विकास अधिकारी राजदीप मिश्रा और प्रधान प्रतिनिधि संतोष चौधरी मौके पर पहुंचे। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आग से हुए नुकसान का आकलन किया। अधिकारियों ने बताया कि नुकसान की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।हादसे के बाद पीड़ित परिवार के सामने रहने और जरूरी सामान जुटाने का संकट है। मजदूरी से परिवार चलाने वाले राम आशीष को अब प्रशासन से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है।

बर्डपुर। मोहाना थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बर्डपुर नंबर 10 के नौडिहवा टोले में बृहस्पतिवार दोपहर अज्ञात कारणों से लगी आग में राम आशीष पुत्र कैलाश का फूस का मकान और गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। हादसे में परिवार के पास रहने और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने वाले राम आशीष के सामने अब पत्नी और चार बच्चों के साथ सिर छिपाने की समस्या है।