Siddharthnagar News: मंदिर से चोरी हुईं पीतल की 35 घंटियां बरामद, दो गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, शुद्धोधन गांवपालिका-2 के नौडिहवा स्थित दुर्गा मंदिर से 12 अक्तूबर को घंटियां चोरी हुई थीं। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शुद्धोधन गांवपालिका-1 के बकुली निवासी 18 वर्षीय इबरार अहमद मुसलमान को हिरासत में लिया।पूछताछ में पता चला कि चोरी की घंटियां शुद्धोधन गांवपालिका-3 के लबनी चौक स्थित ऋषि बर्तन दुकान पर बेची गई थीं। दुकान का संचालन 41 वर्षीय दिनेश कुमार कान्दू करता है। पुलिस ने दुकान से पीतल की 35 घंटियां बरामद कर लीं।पुलिस ने चोरी के आरोप में इबरार अहमद मुसलमान और चोरी का सामान खरीदने के आरोप में दुकान संचालक दिनेश कुमार कान्दू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय भेज दिया गया है।