Siddharthnagar News: मंदिर से चोरी हुईं पीतल की 35 घंटियां बरामद, दो गिरफ्तार
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:12 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:12 PM IST
विज्ञापन
खुनुवां। नेपाल के कपिलवस्तु जिले में दुर्गा मंदिर से घंटियां चोरी करने और चोरी का सामान खरीदने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर लबनी चौक स्थित एक बर्तन की दुकान से पीतल की 35 घंटियां बरामद की गईं।
पुलिस के अनुसार, शुद्धोधन गांवपालिका-2 के नौडिहवा स्थित दुर्गा मंदिर से 12 अक्तूबर को घंटियां चोरी हुई थीं। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शुद्धोधन गांवपालिका-1 के बकुली निवासी 18 वर्षीय इबरार अहमद मुसलमान को हिरासत में लिया।
पूछताछ में पता चला कि चोरी की घंटियां शुद्धोधन गांवपालिका-3 के लबनी चौक स्थित ऋषि बर्तन दुकान पर बेची गई थीं। दुकान का संचालन 41 वर्षीय दिनेश कुमार कान्दू करता है। पुलिस ने दुकान से पीतल की 35 घंटियां बरामद कर लीं।
विज्ञापन
पुलिस ने चोरी के आरोप में इबरार अहमद मुसलमान और चोरी का सामान खरीदने के आरोप में दुकान संचालक दिनेश कुमार कान्दू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय भेज दिया गया है।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, शुद्धोधन गांवपालिका-2 के नौडिहवा स्थित दुर्गा मंदिर से 12 अक्तूबर को घंटियां चोरी हुई थीं। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने शुद्धोधन गांवपालिका-1 के बकुली निवासी 18 वर्षीय इबरार अहमद मुसलमान को हिरासत में लिया।
विज्ञापन
पूछताछ में पता चला कि चोरी की घंटियां शुद्धोधन गांवपालिका-3 के लबनी चौक स्थित ऋषि बर्तन दुकान पर बेची गई थीं। दुकान का संचालन 41 वर्षीय दिनेश कुमार कान्दू करता है। पुलिस ने दुकान से पीतल की 35 घंटियां बरामद कर लीं।
विज्ञापन
पुलिस ने चोरी के आरोप में इबरार अहमद मुसलमान और चोरी का सामान खरीदने के आरोप में दुकान संचालक दिनेश कुमार कान्दू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय भेज दिया गया है।