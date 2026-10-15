Siddharthnagar News: सेवरा गांव के पास 124 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद, एक पकड़ा गया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसएसबी के अनुसार, सीमा चौकी सेमरहवा की टीम बुधवार को विशेष गश्त पर थी। इसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 567 से करीब 3.5 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर सेवरा गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दी। उस पर कुछ लकड़ी लदी थी, जबकि कुछ लकड़ी जमीन पर पड़ी थी। जांच में कुल 124 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद हुई।पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बढ़नी पोस्ट के मानपुर गांव निवासी गोविंद (46) के रूप में हुई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह मजदूरी करता है। उसके मुताबिक, लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली दूधबनिया गांव निवासी तबरेज की है। लकड़ी को सेवरा गांव से बढ़नी स्थित आरा मशीन पर ले जाया जा रहा था। इसके लिए उसे एक हजार रुपये मजदूरी मिलनी थी।एसएसबी ने लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर गोविंद को वन विभाग इटवा के सुपुर्द कर दिया। मामले में आगे की कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जाएगी।