Siddharthnagar News: सेवरा गांव के पास 124 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद, एक पकड़ा गया
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:18 PM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 11:18 PM IST
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बढ़नी। भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 50वीं वाहिनी की डी कंपनी महादेव बुजुर्ग के जवानों ने बुधवार को सेवरा गांव के पास से 124 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद की। मौके से लकड़ी लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। एसएसबी ने लकड़ी, वाहन और पकड़े गए व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए वन विभाग इटवा के सुपुर्द कर दिया।
एसएसबी के अनुसार, सीमा चौकी सेमरहवा की टीम बुधवार को विशेष गश्त पर थी। इसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 567 से करीब 3.5 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर सेवरा गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दी। उस पर कुछ लकड़ी लदी थी, जबकि कुछ लकड़ी जमीन पर पड़ी थी। जांच में कुल 124 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद हुई।
पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बढ़नी पोस्ट के मानपुर गांव निवासी गोविंद (46) के रूप में हुई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह मजदूरी करता है। उसके मुताबिक, लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली दूधबनिया गांव निवासी तबरेज की है। लकड़ी को सेवरा गांव से बढ़नी स्थित आरा मशीन पर ले जाया जा रहा था। इसके लिए उसे एक हजार रुपये मजदूरी मिलनी थी।
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एसएसबी ने लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर गोविंद को वन विभाग इटवा के सुपुर्द कर दिया। मामले में आगे की कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जाएगी।
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एसएसबी के अनुसार, सीमा चौकी सेमरहवा की टीम बुधवार को विशेष गश्त पर थी। इसी दौरान सीमा स्तंभ संख्या 567 से करीब 3.5 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र के अंदर सेवरा गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली दिखाई दी। उस पर कुछ लकड़ी लदी थी, जबकि कुछ लकड़ी जमीन पर पड़ी थी। जांच में कुल 124 बोटा सागौन की लकड़ी बरामद हुई।
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पकड़े गए व्यक्ति की पहचान बढ़नी पोस्ट के मानपुर गांव निवासी गोविंद (46) के रूप में हुई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह मजदूरी करता है। उसके मुताबिक, लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली दूधबनिया गांव निवासी तबरेज की है। लकड़ी को सेवरा गांव से बढ़नी स्थित आरा मशीन पर ले जाया जा रहा था। इसके लिए उसे एक हजार रुपये मजदूरी मिलनी थी।
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एसएसबी ने लकड़ी और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त कर गोविंद को वन विभाग इटवा के सुपुर्द कर दिया। मामले में आगे की कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जाएगी।