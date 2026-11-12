Shravasti News: पटाखे की चपेट में आने से युवक गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 12 Nov 2026 11:32 PM IST
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श्रावस्ती। भिनगा नगर के पुरानी बाजार निवासी सुरेश चंद्र गुप्ता (50) बुधवार देर शाम घर के बाहर कोई काम कर रहे थे। तभी मोहल्ले के कुछ लोग पटाखा दाग रहे थे। उसी पटाखे की चपेट में आने से सुरेश चंद्र गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें निजी वाहन से संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया। यहां पर हालत में सुधार न होने पर चिकित्सक ने घायल को लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस से ईएमटी मोहम्मद आरिफ की जिम्मेदारी पर मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में ईएमटी ने घायल को भर्ती कराया।
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